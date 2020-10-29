Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске 

Красноярске пассажиры автобуса устроили драку с кондуктором. Сначала мужчины не захотели надеть медицинские маски, а затем и вовсе отказались платить за проезд.

Как выяснилось, дебоширы были в состоянии алкогольного опьянения. Они не только нахамили кондуктору, но и набросились на него с кулаками. Однако тот оказался не из робкого десятка и сумел дать отпор безбилетникам. В какой-то момент на помощь ему пришел водитель транспортного средства, он помог коллеге вышвырнуть хулиганов из салона автобуса.