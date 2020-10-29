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Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
В Красноярске пассажиры автобуса устроили драку с кондуктором. Сначала мужчины не захотели надеть медицинские маски, а затем и вовсе отказались платить за проезд.
Как выяснилось, дебоширы были в состоянии алкогольного опьянения. Они не только нахамили кондуктору, но и набросились на него с кулаками. Однако тот оказался не из робкого десятка и сумел дать отпор безбилетникам. В какой-то момент на помощь ему пришел водитель транспортного средства, он помог коллеге вышвырнуть хулиганов из салона автобуса.
Происшествия , Видео
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