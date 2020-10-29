Ещё
Далее:
Читайте также:
50.000 фильмов и сериалов в Okko
50.000 фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Европейский депутат попал под обстрел в Карабахе 

Артём Кульша 1 час назад
Европейский депутат попал под обстрел в Карабахе
Фото: РИА Новости
Бельгийский депутат попал под обстрел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Автор WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что узнал об этом от осведомленных собеседников в Карабахе. Пока он не привел каких-либо подробностей произошедшего.
Вчера журналист сообщил со ссылкой на осведомленных собеседников в Стамбуле о том, что истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции по личному приказу президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана нанесли массированный удар по гражданским объектам и инфраструктуре в Степанакерте, в том числе по родильному дому.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.
В первой половине октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова достигли соглашения о прекращении огня в Карабахе и с тех пор неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.
26 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились соблюдать согласованный в Москве режим прекращения огня. После этого стороны конфликта в Нагорном Карабахе обвинили друг друга в его нарушении.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Комментарии
Происшествия , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Сергей Лавров , Семен Пегов , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брижит Бардо обратилась к Путину
Брижит Бардо обратилась к Путину
Найдено послание с «душераздирающим советом» из 1941 года
Найдено послание с «душераздирающим советом» из 1941 года
Москва поставила крест на Зеленском
Москва поставила крест на Зеленском
Криминальный мир испугался мести вора в законе Ганса
Криминальный мир испугался мести вора в законе Ганса
Видео
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение