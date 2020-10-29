Европейский депутат попал под обстрел в Карабахе 

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Бельгийский депутат попал под обстрел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Автор WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что узнал об этом от осведомленных собеседников в Карабахе. Пока он не привел каких-либо подробностей произошедшего.

Вчера журналист сообщил со ссылкой на осведомленных собеседников в Стамбуле о том, что истребители F-16 Военно-воздушных сил Турции по личному приказу президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана нанесли массированный удар по гражданским объектам и инфраструктуре в Степанакерте, в том числе по родильному дому.

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах и ввели военное положение.

В первой половине октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе переговоров в Москве при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова достигли соглашения о прекращении огня в Карабахе и с тех пор неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.