Отвергнутый поклонник изрезал ножом актрису 

Индийская актриса Мальви Мальхотра стала жертвой поклонника, который предложил ей выйти за него замуж. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Девушка шла домой из кофейни в своем районе, когда по дороге ее остановил Кумар Махипал Сингх, который потребовал от актрисы немедленно стать его женой. Мальви проигнорировала просьбу мужчины и попыталась уйти. Тогда поклонник выхватил нож и несколько раз ударил возлюбленную. Девушка была госпитализирована в больницу с порезами на руках и ранение живота. Злоумышленника разыскивает полиция.

Мальви Мальхотра — известная индийская сериальная актриса. Она сыграла главные роли в сериалах "Полет" и "Отель Милан".