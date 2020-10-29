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Отвергнутый поклонник изрезал ножом актрису 

Александр Котлеткин 1 час назад
Индийская актриса Мальви Мальхотра стала жертвой поклонника, который предложил ей выйти за него замуж. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Девушка шла домой из кофейни в своем районе, когда по дороге ее остановил Кумар Махипал Сингх, который потребовал от актрисы немедленно стать его женой. Мальви проигнорировала просьбу мужчины и попыталась уйти. Тогда поклонник выхватил нож и несколько раз ударил возлюбленную. Девушка была госпитализирована в больницу с порезами на руках и ранение живота. Злоумышленника разыскивает полиция.
Мальви Мальхотра — известная индийская сериальная актриса. Она сыграла главные роли в сериалах "Полет" и "Отель Милан".
Происшествия , Фото
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