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Стало известно о боксере-насильнике в Подмосковье

Мослента
27 минут назад
Правоохранительные органы Московской области начали поиск гражданина Белоруссии, подозреваемого в изнасиловании в Королеве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В России объявился белорусский боксер-насильник
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Накануне, 28 октября, силовики выследили и попытались задержать мужчину, однако он оказал сопротивление и сбежал. Теперь его ищут по всему Подмосковью.
По данным телеканала, белорус подозревается в грабежах и двух изнасилованиях. Ему на вид 30 лет, рост 170-175 сантиметров, рыжая борода, ранее занимался боксом. Одет в черную шапку, черную куртку и светлые кроссовки.
Подозреваемый родился в Витебске, в последнее время проживал в Московской области.
Ранее в октябре сообщалось, что 22-летнюю москвичку ограбили и попытались изнасиловать за одну ночь. Девушка вышла из кафе на Тверской улице и села в такси. В какой-то момент водитель начал приставать к ней и принуждать к сексуальным действиям. Ее спас случайный прохожий. Он выслушал пострадавшую, а затем украл у нее смартфон.
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