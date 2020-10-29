В России объявился белорусский боксер-насильник

Правоохранительные органы Московской области начали поиск гражданина Белоруссии, подозреваемого в изнасиловании в Королеве. Об этом сообщает РЕН ТВ

Накануне, 28 октября, силовики выследили и попытались задержать мужчину, однако он оказал сопротивление и сбежал. Теперь его ищут по всему Подмосковью.

По данным телеканала, белорус подозревается в грабежах и двух изнасилованиях. Ему на вид 30 лет, рост 170-175 сантиметров, рыжая борода, ранее занимался боксом. Одет в черную шапку, черную куртку и светлые кроссовки.

Подозреваемый родился в Витебске, в последнее время проживал в Московской области.