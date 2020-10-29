Трагедия в Москве: школьница умерла после ссоры

Несовершеннолетняя жительница Москвы покончила с собой после ссоры с матерью. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Девушке было 15 лет. 10 лет назад она вместе с семьей, матерью-биркировщицей и отцом — инженером технического надзора, переехала в Москву из города Оша в Киргизии. Некоторое время назад она начала учиться в колледже на дизайнера.

Вчера утром администрация учебного учреждения уведомила ее мать о том, что девушка не посещает занятия. По этой причине между матерью и дочерью произошла ссора. Первая настояла на том, чтобы вторая пришла в деканат к 15:00 и решила вопрос с прогулами.

В 13:00 девушка вышла из дома на востоке Москвы и вошла в подъезд дома по соседству. Некоторое время спустя рабочие с соседней стройки обнаружили ее тело под окнами дома. Они сообщили о произошедшем в экстренные службы. Полицейские установили личность погибшей, разблокировав ее смартфон.

«Родители не ожидали случившегося. Дочь была послушной, импульсивные поступки не совершала», — сообщает «Московский комсомолец».