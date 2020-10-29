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«Тело не отдают»: российский турист скончался в Турции 

Алиса Селезнёва 41 минуту назад
«Тело не отдают»: российский турист скончался в Турции
Фото: РИА Новости
Турист из России заразился коронавирусом и умер в Анталье. Информацию о его смерти подтвердило российское консульство, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, умершему россиянину было 60 лет. Он прилетел на отдых в Турцию из Башкирии и 2 октября был госпитализирован с коронавирусом, затем его состояние ухудшилось и мужчину перевели в реанимацию, подключив аппарат ИВЛ.
Жену погибшего не выпускают из Турции и не отдают тело мужа, требуя оплатить расходы на лечение в две тысячи долларов (около 156 тысяч рублей), отмечается в статье.
Представитель генерального консульства РФ в Анталье подтвердил смерть россиянина, пишет ТАСС.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела погибшего», — пояснил он.

При этом представитель дипмиссии отметил, что вопрос оплаты лечения туриста «относится к сфере договорных отношений между страховой компанией и застрахованным лицом».
«Рамблер» писал, что ранее россиянка Элона Квавадзе рассказала в Instagram, что обратилась к медикам в турецком отеле и ее заставили сдать тест на коронавирус за 200 евро (около 18 тысяч рублей).
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Происшествия , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС
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