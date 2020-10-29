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В Ницце вооруженный ножом неизвестный напал на людей 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Один человек погиб и несколько получили в четверг ранения в результате нападения вооруженного ножом человека в Ницце. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.
Преступление было совершено утром близ церкви Нотр-Дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб.
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Происшествия , Видео , Кристиан Эстрози , МВД , Ницца , Франция
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