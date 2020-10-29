Один человек погиб и несколько получили в четверг ранения в результате нападения вооруженного ножом человека в Ницце. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции.
Преступление было совершено утром близ церкви Нотр-Дам. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози написал в Twitter о задержании нападавшего и выразил благодарность сотрудникам полиции за оперативные действия.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в связи со случившимся, что при МВД создан кризисный штаб.
Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020