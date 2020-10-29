Крупно задолжал: бизнесмен и дядя мэра найден мертвым

Дядя мэра города Сухого Лога Свердловской области Романа Валова бизнесмен Валерий Валов скончался. Об этом сообщает «Ура.ру».
60-летний Валов, как сообщал «Рамблер», был главой крупнейшей в Сухом Логе строительной компании «Спецремонт». В начале октября он поехал на работу на своем внедорожнике «Джип Ренегат» и пропал без вести. Последний раз его видели на автозаправочной станции в Златоусте, Челябинская область.
Через несколько дней после пропажи мужчины были организованы поиски. Сегодня собеседники в окружении его племянника рассказали «Ура.ру», что Валов был найден мертвым в лесу в Туймазинском районе Башкортостана. Они не упомянули причин его смерти.
«Он за последнее время накопил большие долги», — рассказал изданию собеседник в бизнес-сообществе Сухого Лога.
24 октября неизвестный застрелил 61-летнего отца автогонщика Виталия Петрова Александра, который находился на территории своего дома под Выборгом. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство по найму». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать его в главное следственное управление ведомства для наиболее оперативного, полного и объективного расследования. Петров-старший был бизнесменом и депутатом Выборгского района Ленинградской области.