Крупно задолжал: бизнесмен и дядя мэра найден мертвым

60-летний Валов, как сообщал «Рамблер», был главой крупнейшей в Сухом Логе строительной компании «Спецремонт». В начале октября он поехал на работу на своем внедорожнике «Джип Ренегат» и пропал без вести. Последний раз его видели на автозаправочной станции в Златоусте, Челябинская область.

Через несколько дней после пропажи мужчины были организованы поиски. Сегодня собеседники в окружении его племянника рассказали «Ура.ру», что Валов был найден мертвым в лесу в Туймазинском районе Башкортостана. Они не упомянули причин его смерти.

«Он за последнее время накопил большие долги», — рассказал изданию собеседник в бизнес-сообществе Сухого Лога.