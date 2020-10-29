Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице 

Алевтина Жаркова 41 минуту назад
В Новосибирской области 14-летняя школьница самостоятельно родила ребенка и спрятала его в морозилке. Девочка заявляет, что даже не подозревала о своей беременности до того момента, пока не начались роды. Не заметила особое положение дочери и мать подростка. Ей казалось, что девочка поправилась.
Однако скрыть случившееся у школьницы не получилось. Она сильно стонала, и ее родительница вызвала скорую, подозревая у дочери аппендицит. Во время осмотра медика юная роженица во всем призналась. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас в ситуации разбираются социальная служба и правоохранители.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рекордный прирост: Кто в мире страдает больше от COVID-19
Рекордный прирост: Кто в мире страдает больше от COVID-19
Cобчак сошла с ума
Cобчак сошла с ума
Число зараженных коронавирусом превысило 400 тысяч
Число зараженных коронавирусом превысило 400 тысяч
Трамп допустил возвращение США в состав ВОЗ
Трамп допустил возвращение США в состав ВОЗ
Видео
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
01:36
Похититель миллионов рублей у заслуженной артистки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
00:39
Опубликовано видео пуска новой ракеты системы ПРО
Армия
Самые экологичные города России попали на видео
04:37
Самые экологичные города России попали на видео
Общество
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
02:33
Таксист высадил Водонаеву и попал на видео
Шоу-бизнес
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
00:45
Угонщик «Гелендвагена» в Королеве попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
02:08
Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение