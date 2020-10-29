Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице 

Новосибирской области 14-летняя школьница самостоятельно родила ребенка и спрятала его в морозилке. Девочка заявляет, что даже не подозревала о своей беременности до того момента, пока не начались роды. Не заметила особое положение дочери и мать подростка. Ей казалось, что девочка поправилась.

Однако скрыть случившееся у школьницы не получилось. Она сильно стонала, и ее родительница вызвала скорую, подозревая у дочери аппендицит. Во время осмотра медика юная роженица во всем призналась. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Сейчас в ситуации разбираются социальная служба и правоохранители.