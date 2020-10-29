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СК Белоруссии завел дело против задержанного с психотропами россиянина 

РИА Новости 1 час назад
В Белоруссии завели дело против россиянина
Фото: РИА Новости
Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении россиянина, задержанного с 3,2 килограмма психотропных веществ, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
Ранее ГУВД Минского горисполкома сообщило, что сотрудники белорусского наркоконтроля пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Белоруссию, задержаны пять человек, в том числе 32-летний россиянин.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

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Как отметили в Следственном комитете, в ходе допроса мужчина пояснил, что психотропные вещества он планировал распространять в виде закладок на территории Белоруссии. Расследование продолжается.
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Происшествия , СКР , МВД
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