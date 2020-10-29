В Белоруссии завели дело против россиянина

Ранее ГУВД Минского горисполкома сообщило, что сотрудники белорусского наркоконтроля пресекли крупный канал поставки наркотиков из России в Белоруссию, задержаны пять человек, в том числе 32-летний россиянин.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Как отметили в Следственном комитете, в ходе допроса мужчина пояснил, что психотропные вещества он планировал распространять в виде закладок на территории Белоруссии. Расследование продолжается.