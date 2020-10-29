Задержана банда налетчиков на геев

Санкт-Петербурге полиция задержала банду налетчиков, которые подозреваются в разбойных нападениях и грабежах гомосексуалистов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

У подозреваемых была отработанная схема: они находили жертв — лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на сайтах знакомств и приглашали их на свидания. На встрече геев грабили. Полиция устанавливает точное число пострадавших.

В 2018 году в Петербурге суд вынес приговор двум участникам другой преступной группировки, также специализировавшейся на разбойных нападениях на гомосексуалистов, которых заманивали на подставные свидания. Преступления совершались в подъездах, где потерпевших жестоко избивали. Лидер банды получил 5,5 года лишения свободы.