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В Петербурге задержали банду налетчиков на гомосексуалистов 

Lenta.ru 52 минуты назад
Задержана банда налетчиков на геев
Фото: Reuters
В Санкт-Петербурге полиция задержала банду налетчиков, которые подозреваются в разбойных нападениях и грабежах гомосексуалистов. Об этом сообщает РЕН ТВ.
У подозреваемых была отработанная схема: они находили жертв — лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на сайтах знакомств и приглашали их на свидания. На встрече геев грабили. Полиция устанавливает точное число пострадавших.
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В 2018 году в Петербурге суд вынес приговор двум участникам другой преступной группировки, также специализировавшейся на разбойных нападениях на гомосексуалистов, которых заманивали на подставные свидания. Преступления совершались в подъездах, где потерпевших жестоко избивали. Лидер банды получил 5,5 года лишения свободы.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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