"Мы уже собирались уходить. Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны", — сказал Олисашвили.
"Нам со всех сторон стали открывать двери. Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была ещё сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон", — рассказал журналист.
"Их было намного больше, они могли все, что угодно, сделать. Все это быстро происходило. Я ему крикнул: "Давай скорее в машину". Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", — отметил он.
"Мы хотели вместе с полицейскими вернуться, потому что эти ребята очевидно там ещё были. Я говорю: "Нас только что ограбили в двух кварталах отсюда". Они: "Нет, нет, нет. Мы поехали". Это была обычная патрульная машина, которая патрулировала район", — рассказал российский корреспондент.
"Они нам посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет. Предложили сопроводить нас в полицейский участок для дачи показаний детективу и заведения дела. Но когда я снова попросил поехать на место, они сказали: "Нет, там слишком опасно", — сообщил Олисашвили.
"Когда там узнали, что мы не владельцы бизнеса, не хозяева разграбленных магазинов, к нам вообще потеряли интерес. Опрос по большей части происходил по телефону, когда мы ехали в Нью-Йорк уже. По опроснику меня и Макса прогнали — спросили приметы, сколько человек нападало и так далее", — рассказал корреспондент.