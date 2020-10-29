Съемочная группа российского Первого канала подверглась нападению в Филадельфии, оператор получил сотрясение мозга, однако полиция почти ничем не помогла, рассказал РИА Новости корреспондент этого канала Георгий Олисашвили.

По его словам, он и его оператор Максим Катаев поехали снимать последствия разграбления магазинов в этом американском городе.

"Мы уже собирались уходить. Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны", — сказал Олисашвили.

Россияне быстро дошли до своей машины, но не успели заблокировать двери.

"Нам со всех сторон стали открывать двери. Со своей стороны я оттолкнул, а когда обернулся, у Макса уже вырвали камеру из рук. И в машину стали лезть со стороны по диагонали от моего переднего пассажирского сиденья. А там у нас была ещё сумка с оборудованием. Я пытался вытолкнуть человека, который лезет за сумкой. И в этот момент другой человек полез со стороны водителя и вырвал телефон", — рассказал журналист.

После этого, по его словам, оператор побежал в толпу отбивать камеру, "что не очень рационально было".

"Их было намного больше, они могли все, что угодно, сделать. Все это быстро происходило. Я ему крикнул: "Давай скорее в машину". Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", — отметил он.

Олисашвили заявил, что они тут же остановили полицейский патруль и сообщили о случившемся, однако американские правоохранители отказались проехать на место происшествия и посоветовали обратиться в службу 911.

"Мы хотели вместе с полицейскими вернуться, потому что эти ребята очевидно там ещё были. Я говорю: "Нас только что ограбили в двух кварталах отсюда". Они: "Нет, нет, нет. Мы поехали". Это была обычная патрульная машина, которая патрулировала район", — рассказал российский корреспондент.

По его словам, он позвонил 911, через полчаса приехал другой патруль.

"Они нам посочувствовали, сказали прямо, что шансов никаких нет. Предложили сопроводить нас в полицейский участок для дачи показаний детективу и заведения дела. Но когда я снова попросил поехать на место, они сказали: "Нет, там слишком опасно", — сообщил Олисашвили.

И даже когда российские журналисты прибыли в участок, детектив долго не мог их принять.

"Когда там узнали, что мы не владельцы бизнеса, не хозяева разграбленных магазинов, к нам вообще потеряли интерес. Опрос по большей части происходил по телефону, когда мы ехали в Нью-Йорк уже. По опроснику меня и Макса прогнали — спросили приметы, сколько человек нападало и так далее", — рассказал корреспондент.

Протесты вспыхнули в Филадельфии после убийства полицейскими темнокожего мужчины. В понедельник приблизительно в 17.00 по местному времени 27-летний темнокожий мужчина Уолтер Уоллес, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего полицейские несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался. Как сообщает издание Newsweek, семья погибшего утверждает, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.

Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло заявила, что видео инцидента "вызывает много вопросов", в связи со стрельбой полицейских будет начато расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни также заявил о неоднозначности видеозаписи инцидента и выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.