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Зэк отсудил у СИЗО деньги за пытки 

Павел Тиунов 1 час назад
Зэк отсудил у СИЗО деньги за пытки
Фото: РИА Новости
Осужденный на 15 лет лишения свободы из Екатеринбурга Валерий Саперов взыскал с администрации следственного изолятора, в котором ожидал решения суда, денежную компенсацию за моральный вред, причиненный ему в стенах учреждения, сообщает издание Ura.ru. Зэк заявил в своих требованиях 600 тысяч рублей, но получил гораздо меньше.
Истец назвал условия, в которых ему пришлось жить в камере СИЗО более полутора лет, «пыточными и бесчеловечными». Например, зимой, по его словам, заключенные жаловались на холод: температура в помещениях не поднималась выше 10 градусов. При этом камеры постоянно были переполнены, говорится в иске. В среднем на одного человека приходилось не более 1 квадратного метра. Обвиняемым приходилось спать на полу или по очереди на нарах. Многие страдали от сильной влажности, недостаточной вентиляции воздуха, отсутствия солнечного света. К гигиене заключенных администрация подходила безответственно, заявил истец: раз в три-четыре месяца выдавали по рулону бумаги, куску мыла и новой зубной щетке.
Отвечая на претензии осужденного, представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отметила, что переполненность камер не освобождает ведомство от исполнения решений суда. Все сопутствующие проблемы, по ее словам, от ФСИН не зависят.
Суд, рассмотрев иск Саперова, пришел к выводу, что истец на самом деле проживал в неподобающих условиях, но доводы об антисанитарии в камерах не принял. При этом было установлено, что мужчина предположительно «испытал моральные страдания». В результате Саперову вместо заявленных 600 тысяч рублей присудили компенсацию в размере 25 тысяч рублей.
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Происшествия , ФСИН , РИА Ura.ru
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