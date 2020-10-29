Смерть за тройку: новый инцидент в российской школе

"По версии следствия, 25 декабря 2019 года учащийся 11 класса одной из школ Лесозаводска, находясь в классе с учителем и узнав о полученной им оценке "три" за полугодие по английскому языку, в оскорбительной и агрессивной форме высказал ей слова угрозы убийством, хватался за стул и преградил путь выхода партой, на все требования успокоиться учащийся никак не реагировал. Женщина очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, в сложившейся ситуации угрозу убийством восприняла реально", — говорится в сообщении.