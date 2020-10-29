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Опубликовано видео обысков дома мэра Челябинска 

Вадим Дроздов 1 час назад
Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев получил 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 миллиона рублей по делу о взятках. Установлено, что с сентября 2015 года по апрель 2019 года осужденный, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора области, совместно с начальником управления капитального строительства получил от руководителя строительной организации частями взятку в сумме 2,5 миллиона рублей за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города, — напомнили в прокуратуре. Тефтелев сотрудничал со следствием, что позволило назначить ему минимальное наказание.
Происшествия , Видео , Евгений Тефтелев , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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