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Тайфун «Молаве» над Вьетнамом попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Самый мощный за последние 20 лет тайфун во Вьетнаме, который назвали "Молаве", попал на видео. Из-за стихийного бедствия уже потерпели крушение два корабля. Два человека погибли из-за тайфуна. По некоторым данным, у 54 тысяч домов сорваны крыши, повалены деревья. Аэропорты, пляжи и учебные учреждения временно не работают. Властями Вьетнама было эвакуировано свыше 370 тысяч человек из опасных районов страны. В провинции Куангнам готовятся к новому удару стихии в чрезвычайных условиях: ранее регион уже пострадал от наводнений и оползней, жертвами которых стали 130 человек. Здесь всё ещё остаются затопленными около 180 тысяч домов.
Происшествия , Видео
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