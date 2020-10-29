Последние слова блогера с COVID-19 попали на видео

Словацкий блогер Йозеф Кметью, заразившийся коронавирусной инфекцией, записал видео обращение своим подписчикам за 1 час до своей реанимации. А спустя 6 часов после реанимации мужчина скончался. 47-летний блогер на своем последнем видео рассказал, что у него очень сильно затруднилось дыхание, а также сообщил, что за ним выехала машина скорой помощи. Врачи выявили у Йозефа 80% поражения легких и приняли решение о немедленной госпитализации.