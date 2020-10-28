Суд отказал парализованному россиянину в коляске

Астраханской области суд отказал парализованному местному жителю Дмитрию Донскому с боковым амиотрофическим склерозом в предоставлении инвалидной коляски, которую ему прописал врач в индивидуальной программе реабилитации. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на фонд «Живи сейчас».

Из-за своего заболевания Донской не может разговаривать. Он вынужден общаться с людьми при помощь приставки Tobi, которая позволяет набирать текст глазами. С 2016 года Донской пытается добиться коляски от Фонда социального страхования , который обязан предоставлять средства реабилитации. Ему нужна определенная электроприводная коляска, а не механическая, поскольку у него недостаточно сил в руках, чтобы такими управлять.

Фонд предлагал Донскому коляски с джойстиком, однако они ему тоже не подходят. Ему нужна коляска, которую можно приводить в движение одним пальцем — это требование прописано в его индивидуальной программе реабилитации. В суде отклонили иск Донского, ссылаясь на то, что ему предлагали электроприводные коляски. «А про несоответствие вида управления — ни слова. У них у всех одна аргументация: „Вам же предлагают коляски, чего вы хотите?“ А по сути там из совпадений только то, что коляски с электроприводом», — рассказал по социальным вопросам в фонде «Живи сейчас» Михаил Карпизенков.

Сейчас Донской передвигается в механической коляске — в этом ему помогает сестра. Он намерен подавать апелляцию в суд, поскольку хочет передвигаться самостоятельно.