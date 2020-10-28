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Суд отказал парализованному россиянину в инвалидной коляске 

Lenta.ru 1 час назад
Суд отказал парализованному россиянину в коляске
Фото: из личного архива
В Астраханской области суд отказал парализованному местному жителю Дмитрию Донскому с боковым амиотрофическим склерозом в предоставлении инвалидной коляски, которую ему прописал врач в индивидуальной программе реабилитации. Об этом сообщают «Такие дела» со ссылкой на фонд «Живи сейчас».
Из-за своего заболевания Донской не может разговаривать. Он вынужден общаться с людьми при помощь приставки Tobi, которая позволяет набирать текст глазами. С 2016 года Донской пытается добиться коляски от Фонда социального страхования, который обязан предоставлять средства реабилитации. Ему нужна определенная электроприводная коляска, а не механическая, поскольку у него недостаточно сил в руках, чтобы такими управлять.
Фонд предлагал Донскому коляски с джойстиком, однако они ему тоже не подходят. Ему нужна коляска, которую можно приводить в движение одним пальцем — это требование прописано в его индивидуальной программе реабилитации. В суде отклонили иск Донского, ссылаясь на то, что ему предлагали электроприводные коляски. «А про несоответствие вида управления — ни слова. У них у всех одна аргументация: „Вам же предлагают коляски, чего вы хотите?“ А по сути там из совпадений только то, что коляски с электроприводом», — рассказал по социальным вопросам в фонде «Живи сейчас» Михаил Карпизенков.
Сейчас Донской передвигается в механической коляске — в этом ему помогает сестра. Он намерен подавать апелляцию в суд, поскольку хочет передвигаться самостоятельно.
Ранее в Ростове-на-Дону 9-летнему мальчику, который лишился одного глаза и вынужден носить протез, отказали в инвалидности и пособии. Мальчику удалили глаз в полтора года. У него диагностировали рак сетчатки, после операции наступила ремиссия. Инвалидность сняли как раз на основании того, что болезнь отступила. Юрист обратил внимание на то, группа инвалидности назначается людям, которые лишились руки или ноги, а не глаза. По его мнению, отказ в получении инвалидности может быть мотивирован отсутствием квот.
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Происшествия , Дмитрий Донской , Фонд социального страхования РФ , Астраханская Область
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