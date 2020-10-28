Пассажиров электрички Москва — Александров высадили в Сергиевом Посаде из-за анонимного сообщения о взрывном устройстве, сообщает Агентство "Москва".

Пассажирам предложили пересесть на поезд, следующий в попутном направлении. На движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее человек погиб под колесами поезда на железнодорожной станции Яуза Ярославского направления МЖД на улице Малахитово. На место происшествия вызвали городские службы. До этого мужчина погиб у железнодорожного моста в районе Варшавского шоссе. В районе дома 2 он попал в яму между железнодорожным мостом и перекрытием.