В Ленобласти нашли мертвым федерального судью

Судья Гатчинского городского суда Юрий Караваев найден мертвым в квартире в Ленинградской области . Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, речь идет о федеральном судье. Найден мертвым", — сообщил источник.

Караваев родился 24 апреля 1961 года. Окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов по специальности "юриспруденция". Был судьей Гатчинского городского суда Ленинградской области. Назначен на эту должность указом президента Российской Федерации от 29 апреля 2011 года №489 без ограничения срока полномочий.