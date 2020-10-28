Ещё
Далее:
Читайте также:
Лучшее кино 80-х: вернемся в юность
Лучшее кино 80-х: вернемся в юность Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Источник: в Ленобласти нашли мертвым федерального судью 

ТАСС 23 минуты назад
В Ленобласти нашли мертвым федерального судью
Фото: ТАСС
Судья Гатчинского городского суда Юрий Караваев найден мертвым в квартире в Ленинградской области. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да, речь идет о федеральном судье. Найден мертвым", — сообщил источник.

Караваев родился 24 апреля 1961 года. Окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов по специальности "юриспруденция". Был судьей Гатчинского городского суда Ленинградской области. Назначен на эту должность указом президента Российской Федерации от 29 апреля 2011 года №489 без ограничения срока полномочий.
Бывший судья оказался участником банды грабителей
ТАСС: последние новости
Соратник Тесака найден мертвым в лесу в Подмосковье Соратник Тесака найден мертвым в лесу в Подмосковье В Саратове задержали женщину, выбросившую двух детей из окна В Саратове задержали женщину, выбросившую двух детей из окна Журналистов не пустят на процесс по делу экс-мэра Челябинска Тефтелева Журналистов не пустят на процесс по делу экс-мэра Челябинска Тефтелева
Происшествия , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили пуховик по цене квартиры
Россиянам предложили пуховик по цене квартиры
C Навального потребовали 50 млн рублей
C Навального потребовали 50 млн рублей
Скандал в школе: родители обрушились на учительницу
Скандал в школе: родители обрушились на учительницу
Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Еще 2614 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Видео
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
00:36
Уничтожение азербайджанского беспилотника попало на видео
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
03:24
Опубликовано видео с вернувшимися на землю космонавтами
Буйвол сразился со львами и попал на видео
02:18
Буйвол сразился со львами и попал на видео
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
00:40
Lada Niva сгорела на МКАД и попала на видео
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
01:52
Трогательная встреча разлученных 48 лет назад отца и сына попала на видео
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
00:15
Крыса на магазинном прилавке шокировала петербуржцев
Происшествия
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
00:15
Загадочная находка на дне Черного моря попала на видео
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
01:44
Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей
Происшествия
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
00:28
России предрекли поражение в случае войны с Турцией
В мире Политика
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
02:30
Мужчина покрыл себя 63 килограммами живых пчел и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение