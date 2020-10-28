На железной дороге в Белоруссии нашли муляж бомбы 

«Сегодня утром в Смолевичский РОВД поступили два сообщения об опасности. Сначала около 5:30 дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное — Красное Знамя. Рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация. Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами», — указывается в заявлении.