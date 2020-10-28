Россиянка выбросила из окна двух маленьких дочерей

В Саратове
задержали женщину, которая 17 октября выбросила в окно двух малолетних дочерей и ранила себя ножом в грудь. Об этом сообщает
следственное управление СК РФ по региону.
В отношении подозреваемой заведено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних лиц.
«Следователем СК составлен протокол задержания 39-летней подозреваемой в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ. Проводится ее допрос. Орган следствия намерен ходатайствовать об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.
Следователи рассказали, что после происшествия женщина была госпитализирована с ранением, и следственные действия с ней стали возможны только сейчас. Девочки 5 и 8 лет, сброшенные с 4 этажа, тоже были госпитализированы. Старшая девочка уже выписана из больницы, младшая пока еще находится в стационаре.
Как сообщал «Рамблер», ранее соседи подозреваемой рассказывали, что она недавно развелась с мужем и пребывала в депрессии после развода. Выбросив дочерей из окна, Татьяна ударила себя в сердце ножом, но промахнулась. После этого женщина пыталась выброситься из окна, но ей помешал отец, дедушка детей.