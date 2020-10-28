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Выбросившая дочерей из окна женщина заключена под стражу в Саратове 

ТК «Звезда» и ещё 5 1 час назад
Выбросившая дочерей из окна женщина арестована
Фото: СК РФ
По данным следствия, 17 октября 2020 года женщина с целью причинения смерти двум малолетним дочерям, выбросила их из окна своей квартиры.
Рассмотрев предоставленные следствием материалы, суд заключил под стражу на два месяца подозреваемую в покушении на жизнь своих дочерей женщину в Саратове.
По данным следствия, 17 октября 2020 года женщина с целью причинения смерти двум малолетним дочерям, выбросила их из окна своей квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома в Саратове. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение, старшую девочку уже выписали, младшая пока находится на стационарном лечении.
Следователи продолжают работу по данному делу, устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят мероприятия по закреплению доказательств, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Саратовской области Надежда Волошина.
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Происшествия , СКР , Саратов , Саратовская Область
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