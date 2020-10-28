Выбросившая дочерей из окна женщина арестована

По данным следствия, 17 октября 2020 года женщина с целью причинения смерти двум малолетним дочерям, выбросила их из окна своей квартиры.

Рассмотрев предоставленные следствием материалы, суд заключил под стражу на два месяца подозреваемую в покушении на жизнь своих дочерей женщину в Саратове.

По данным следствия, 17 октября 2020 года женщина с целью причинения смерти двум малолетним дочерям, выбросила их из окна своей квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома в Саратове. Дети были госпитализированы в лечебное учреждение, старшую девочку уже выписали, младшая пока находится на стационарном лечении.