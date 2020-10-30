Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Отец запертой в шкафу российской девочки отказался от нее 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Отец запертой в шкафу девочки отказался от нее
Фото: pixabay.com
Отец российской девочки, которую собственная мать заперла в шкафу на полгода, отказался от нее. Об этом «Комсомольской правде» рассказала начальник управления социальной политики №15 Свердловской области Марина Букреева.

«Что касается предполагаемого отца, то он написал согласие на воспитание девочки бабушкой», — сказала она.

Букреева уточнила, что сейчас мужчина покинул Свердловскую область и ищет работу в другом регионе.
Сейчас интересы девочки представляет областное министерство социальной политики, динамика ее состояния положительная, она набирает вес. Ее состоянием интересуются родители со стороны матери, однако если они захотят посетить ребенка, в палату их не пустят, поскольку кровная связь между ними пока не установлена, подчеркнула Букреева. Остальные дети матери девочки сейчас находятся у ее родителей.
12 октября девочку выписали из реанимации и перевели в обычную палату. При первой госпитализации ее вес составлял 3,1 килограмма. Врачи поставили диагноз «дистрофия третьей степени на фоне длительного голодания».
37-летняя жительница Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу — девочка жила в сумке. Мать не состояла на учете по беременности и рожала не в роддоме, а после рождения третьего ребенка рассказала всем о его смерти. Старший сын тайком подкармливал девочку, но никому ничего не рассказывал. Младенца обнаружили случайно гости во время застолья, подруги матери забрали ее с собой и обратились в полицию. Они рассказали, что женщина работает и следит за двумя другими детьми.
В отношении матери девочки возбудили дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»). Женщину поместили в психиатрическую больницу.
Видео дня. Мужчина застрял в мусоропроводе, спасая паспорт
Последние новости
«Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group «Сбер» стал 100-процентным владельцем Rambler Group Стали известны подробности о личности напавшего на церковь в Ницце террориста Стали известны подробности о личности напавшего на церковь в Ницце террориста Описаны возможные варианты победы Трампа на президентских выборах Описаны возможные варианты победы Трампа на президентских выборах
Комментарии 1
Происшествия , Комсомольская правда , Новосибирская Область , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минаев матом обругал Екатерину Андрееву
Минаев матом обругал Екатерину Андрееву
Путин допустил передачу Азербайджану районов Карабаха
Путин допустил передачу Азербайджану районов Карабаха
Военные Азербайджана напали на россиян
Военные Азербайджана напали на россиян
Добровинский отреагировал на лишение адвокатского статуса
Добровинский отреагировал на лишение адвокатского статуса
Видео
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
00:48
Еще одно нападение с ножом во Франции попало на видео
Происшествия В мире
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
00:45
В подмосковном лесу нашли хижину мальчика-маугли
Происшествия
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
00:27
Появилось видео драки с кондуктором автобуса в Красноярске
Происшествия
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
00:51
Момент пуска ракеты ОТРК «Искандер-М» попал на видео
Армия Войска
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
00:24
Появилось видео из Ниццы, где произошла резня
Происшествия В мире
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
01:00
Опубликовано видео обращения к Тарзану его экс-любовницы
Шоу-бизнес
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
00:13
Инцидент у офиса «Яндекс-такси» из-за угроз самосожжения попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
01:03
Опубликовано видео открытия Каннского фестиваля
В мире Общество
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
02:25
Опубликовано видео подробностей о спрятавшей младенца в морозилке школьнице
Происшествия
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
00:13
Момент взрыва метеорита над Сахалином попал на видео
Наука и техника Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение