Акула напала на украинцев в Египте

Акула совершила нападение на украинских туристов в Египте
, пострадали три человека.
Об этом пишет
Egypt Independent, ссылаясь на министра окружающей среды Египта Ясмина Фуада.
Нападение произошло в нацпарке Рас-Мохаммед на юге Синайского полуострова.
Пострадали двое украинских туристов — мать и сын, которые занимались сноркелингом, а также сопровождавший их гид.
Отмечается, что нападение совершила длиннокрылая акула, которая вела себя неестественно агрессивно по отношению к людям.
Фуад принял решение приостановить всю человеческую деятельность в непосредственной близости от места нападения — в соответствии с международной практикой в случае нападения акул на людей.