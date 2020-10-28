Акула напала на украинцев в Египте

Акула совершила нападение на украинских туристов в Египте , пострадали три человека.

Фото: ТАСС ТАСС

Об этом пишет Egypt Independent, ссылаясь на министра окружающей среды Египта Ясмина Фуада.

Нападение произошло в нацпарке Рас-Мохаммед на юге Синайского полуострова.

Пострадали двое украинских туристов — мать и сын, которые занимались сноркелингом, а также сопровождавший их гид.

Отмечается, что нападение совершила длиннокрылая акула, которая вела себя неестественно агрессивно по отношению к людям.