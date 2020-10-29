Похититель рельсов стал причиной крушения целого поезда

Авария на железной дороге произошла под Кривым Рогом 28 октября. С рельсов сошли 14 вагонов товарного поезда.

Как выяснилось, инцидент произошёл из-за того, что между вагонами было разъединено сцепление. Позднее оказалось, что некто украл рельсы, чтобы сдать их на металлолом, сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

29-летний ранее судимый за кражу злоумышленник был задержан по горячим следам, по факту похищения возбуждено уголовное дело. Украденные рельсы возвращены на железную дорогу и уложены заново.

Как писал NEWS.ru ранее, неизвестные украли 13 метров медной трубы, предназначенной для подачи кислорода пациентам с коронавирусом. Инцидент произошёл 12 октября в горбольнице № 1 в Чите.