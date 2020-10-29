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Похититель рельсов пустил с откоса поезд на Украине 

News.ru и ещё 1 6 минут назад
Похититель рельсов стал причиной крушения целого поезда
Фото: ТАСС
Авария на железной дороге произошла под Кривым Рогом 28 октября. С рельсов сошли 14 вагонов товарного поезда.
Как выяснилось, инцидент произошёл из-за того, что между вагонами было разъединено сцепление. Позднее оказалось, что некто украл рельсы, чтобы сдать их на металлолом, сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.
29-летний ранее судимый за кражу злоумышленник был задержан по горячим следам, по факту похищения возбуждено уголовное дело. Украденные рельсы возвращены на железную дорогу и уложены заново.
Как писал NEWS.ru ранее, неизвестные украли 13 метров медной трубы, предназначенной для подачи кислорода пациентам с коронавирусом. Инцидент произошёл 12 октября в горбольнице № 1 в Чите.
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Происшествия , Забайкальский Край , Кривой Рог , Чита
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