Абызова оставили под стражей

Первый апелляционный суд в Москве в четверг признал законным продление до 25 декабря срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Судом отклонена жалоба на продление срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей", — сказали в суде.
Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.
По версии следствия, Абызов и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО "Сибирская энергетическая компания" (СИБЭКО) и ОАО "Региональные электрические сети" похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества") и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо Абызова, стали еще восемь человек.