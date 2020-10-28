Абызова оставили под стражей

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Первый апелляционный суд в Москве в четверг признал законным продление до 25 декабря срока ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его сообщников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом отклонена жалоба на продление срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей", — сказали в суде.

Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.