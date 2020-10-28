Заслуженную артистку РСФСР обокрали на миллионы рублей

Москве мошенники выманили у заслуженной артистки РСФСР, певицы Нины Шильниковой 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным собеседника агентства, 86-летняя артистка стала жертвой аферистов. Шильникова, проживающая в районе Якиманки, обратилась в полицию 27 октября. Она рассказала, что ей позвонила женщина и настоятельно рекомендовала поменять пенсионную книжку. Неизвестная добавила, что к артистке приедет человек, который заменит старые данные на новые.

В итоге мошенник под видом курьера добрался до пенсионерки и на месте заявил, что приехал произвести обмен ее денег старого образца на новый. В разной валюте он выманил 3 миллиона 330 тысяч рублей: 1,5 миллиона рублей, 14 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Неизвестный попал на камеры наблюдения, также имеются другие улики, личность преступника устанавливают», — уточнил собеседник агентства.