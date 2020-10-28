Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам тюрьмы

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье получил 120 лет тюремного заключения. Такое решение вынес суд в нью-йоркском Бруклине, сообщает газета The New York Times.
Лидеру секс-секты вынесли приговор в США
Фото: ReutersReuters
В обвинительном приговоре указывается, что мужчина был мошенником и создал себе гарем из женщин. Их обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, морили голодом. Кроме того, у жертв вымогали деньги. От женщин также требовали отправить фотографии в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если те в дальнейшем порвут с организацией.
В ходе судебного процесса показания дали 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к лидеру культа, указывая на, что тренинги организации улучшили их жизнь.
Кроме фактически пожизненного срока, суд потребовал от Ранье штраф на сумму $1,75 млн.
Происшествия,Криминал,New York Times,Бруклин,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители