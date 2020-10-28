Лидеру секс-секты вынесли приговор в США

В обвинительном приговоре указывается, что мужчина был мошенником и создал себе гарем из женщин. Их обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, морили голодом. Кроме того, у жертв вымогали деньги. От женщин также требовали отправить фотографии в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если те в дальнейшем порвут с организацией.