Лидеру секс-секты вынесли приговор в США

Лидер секс-культа NXIVM ("Нексиум") Кит Ранье получил 120 лет тюремного заключения. Такое решение вынес суд в нью-йоркском Бруклине
, сообщает газета The New York Times.
В обвинительном приговоре указывается, что мужчина был мошенником и создал себе гарем из женщин. Их обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, морили голодом. Кроме того, у жертв вымогали деньги. От женщин также требовали отправить фотографии в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если те в дальнейшем порвут с организацией.
В ходе судебного процесса показания дали 15 жертв Ранье. При этом более 50 человек просили суд в письмах о снисхождении к лидеру культа, указывая на, что тренинги организации улучшили их жизнь.
Кроме фактически пожизненного срока, суд потребовал от Ранье штраф на сумму $1,75 млн.