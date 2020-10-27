Глава СК прокомментировал дело Баталова

"Бастрыкин обратил особое внимание на оперативное и объективное расследование уголовного дела о мошеннических действиях в отношении семьи Баталова, поручив своим подчиненным исключить давление на потерпевших, а также оказать им содействие, в случае необходимости, в получении медицинской помощи", — отметили в СК.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова. 26 октября следователи задержали актрису Наталию Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина , им предъявили обвинение в мошенничестве. Хамовнический суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Цивина и Дрожжиной и назначил им запрет определенных действий.

Вдова и дочь актера обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Они признаны потерпевшими по делу. Для предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.

Алексей Баталов — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (1953-1957), снялся в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Дама с собачкой", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. На протяжении нескольких десятилетий преподавал актерское мастерство во ВГИКе. Умер 15 июня 2017 года.