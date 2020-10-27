Лифт раздавил женщину заживо

Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, погибла, когда пыталась перевезти в лифте огромную коробку. Об этом сообщает издание Daily Star.

Фото: Bolton University Bolton University

14 сентября 38-летняя лектор Бостонского университета Кэрри О’Коннор (Carrie O’Connor) собиралась затолкать двухметровую коробку в лифт жилого дома, куда переехала за несколько недель до этого.

Один из жильцов здания помог ей занести коробку в подъезд и уступил ей лифт, а сам начал подниматься по лестнице. «Будьте осторожнее, потому что вам нужно открыть дверь, затем войти в кабину самой и нажать на кнопку. Если что-то находится внутри лифта, может сработать датчик», — предупредил он.

Двери установленного в здании 60-летнего решетчатого лифта закрывались вручную. О’Коннор затолкала 36-килограммовый груз в кабину лифта на первом этаже здания и случайно задела ею датчик закрытия дверей. В это время рабочий на цокольном этаже нажал кнопку вызова, и лифт начал опускаться с открытыми дверями.

О’Коннор выронила коробку, та соскочила с переключателя и остановила падение лифта. Но когда американка вновь взяла груз, кабина снова начала опускаться. Женщина не удержалась на ногах и упала спиной в шахту лифта между первым и цокольным этажом здания. Ее тело зажало между кабиной и стеной.

Жильцы дома нашли безжизненное тело О’Коннор. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала травматическая асфиксия. Обнаруживший тело погибшей мужчина был госпитализирован с психической травмой.