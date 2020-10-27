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«Хотите, я прыгну?»: эскортница выпрыгнула из окна в Москве 

Вероника Полынина 7 минут назад
Эскортница прыгнула в окно 18-го этажа дома на Новом Арбате на спор с монтажниками-высотниками.
Как передает телеграм-канал Mash, 19-летняя девушка приехала в Москву из Краснодара, занималась эскортом и снимала квартиру на Новом Арбате с несколькими подругами.
В доме проводится капитальный ремонт и ведутся работы по утеплению фасада здания. Девушка заметила из окна монтажников в строительных люльках, высунулась из окна кухни на 18-м этаже и сказала рабочим: «Хотите, я прыгну?»
Попытки отговорить ее не увенчались успехом, девушка погибла.
По информации телеграм-канала Life Shot, погибшая девушка была беременна. Полицейские обнаружили в квартире справку с подтверждением беременности, датированной 27 октября.
Также сообщается, что в квартире находились еще две девушки — они спали, в помещении стоял запах перегара.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе 33-летний гражданин Киргизии выпал из окна 6 этажа здания Следственного комитета в Москве. Он был госпитализирован со множественными травмами, в том числе повреждениями легких и грудной клетки и ушибами головы и правого колена. По предварительным данным, мужчина выпал из окна, ожидая в коридоре беседы со следователем.
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Происшествия , Видео , СКР
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