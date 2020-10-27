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Эскортница прыгнула в окно 18-го этажа дома на Новом Арбате на спор с монтажниками-высотниками.

Как передает телеграм-канал Mash, 19-летняя девушка приехала в Москву из Краснодара , занималась эскортом и снимала квартиру на Новом Арбате с несколькими подругами.

В доме проводится капитальный ремонт и ведутся работы по утеплению фасада здания. Девушка заметила из окна монтажников в строительных люльках, высунулась из окна кухни на 18-м этаже и сказала рабочим: «Хотите, я прыгну?»

Попытки отговорить ее не увенчались успехом, девушка погибла.

По информации телеграм-канала Life Shot, погибшая девушка была беременна. Полицейские обнаружили в квартире справку с подтверждением беременности, датированной 27 октября.

Также сообщается, что в квартире находились еще две девушки — они спали, в помещении стоял запах перегара.