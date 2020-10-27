Соратник Тесака найден мертвым в лесу

Один из соратников, по предварительным данным, покончившего с собой в СИЗО , националиста Максима Марцинкевича Артем Костылев найдем мертвым в лесу под Красногорском . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Грибник обнаружил тело Костылева под деревом в лесу неподалеку от Красногорска. Он вызвал полицейских, которые и установили личность погибшего. Им оказался 36-летний Артем Костылев. Рядом с телом был рюкзак, предположительно, принадлежащий покойному", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент проверку по факту обнаружения тела начал Следственный комитет

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, но, вероятнее всего, Костылев покончил с собой", — отметил источник.

По данным корреспондента ТАСС, Костылев ранее активно общался с Марцинкевичем, известным по прозвищу Тесак, с которым снялся в нескольких срежиссированных им постановочных роликах.

Тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти — суицид. Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти и считает, что она не носит криминальный характер. По данным адвокатов его семьи, независимый эксперт обнаружила на теле погибшего следы пыток: кровоподтеки, выдранные ногти и ожоги.