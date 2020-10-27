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Россиянка продала новорожденного малыша за 25 тысяч рублей 

Экспресс газета 47 минут назад
Россиянка продала младенца за 25 тысяч рублей
Фото: Экспресс газета
Молодая жительница Красноярска решили избавиться от малыша за символическое вознаграждение.
Как сообщает СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 30-летняя женщина привлечена к уголовной ответственности за «купля-продажу человека, совершенную в отношении несовершеннолетнего» (пункт "б", "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ).
Как выяснилось, жительница Красноярска решили избавиться от нежеланного ребенка. Еще будучи беременной, она занялась поисками потенциальных родителей, с которыми не стала заключать никаких официальных договоренностей. Когда пришло время рожать, женщина легла в роддом по паспорту будущей «приемной» матери. Как только новоиспеченная родительница была выписана из роддома, в такси ее уже ждала пара потенциальных усыновителей.
После передачи младенца, на карту биологической матери поступили 25 тысяч рублей. На данный момент ребенка изъяли из семьи и отправили в дом малютки. Самой же паре, купившей малыша у несознательной россиянки, также придётся ответить за это перед законом.
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Происшествия , СКР , Красноярск , Красноярский Край , Республика Хакасия
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