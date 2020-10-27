Врач-реаниматолог из ростовского ковидного госпиталя 20, где произошел скандал с ИВЛ, подтвердил, что пациенты умирали из-за проблем с подачей кислорода.

Как пишет «Комсомольская правда», анестезиолог–реаниматолог Артур Топоров назвал ночь с 11 на 12 октября самой страшной в своей жизни.

По его словам, когда он заступил на смену, коллеги его предупредили, что были перебои с кислородом. Он отметил, что из 27 коек в реанимационном отделении свободны были 1-2.

«Мы с коллегой зашли в отделение в 21.00. По смене нам передали, что были очередные перебои с кислородом, подача на тот момент была низкая, но не критичная. Потом вновь начались перепады кислорода», - рассказал медик.

По его словам, врачи постоянно связывались с кислородной службой с просьбой поднять уровень кислорода. После очередного звонка в службе сказали, что подняться выше имеющегося уровня они уже не могут.

«Через три минуты аппараты все уже сигнализировали о том, что кислорода пациента не хватает», - заявил реаниматолог.

Через полчаса закончился кислород в резервных баллонах. Он отметил, что на имеющуюся нагрузку не была рассчитана ни кислородная служба, ни резерв.

Как вспоминает медик, около 22.10 пациенты стали задыхаться, кричать и молить о помощи, еще через какое-то время люди начали умирать.

"Стоял такой гул. Люди кричали, молили о помощи", - рассказал медик.

За два часа в его отделении умерли пять человек – самому молодому из них не было и тридцати.

Потом подача кислорода возобновилась. По словам Топорова, если бы с кислородом помедлили еще немного, умереть могли все пациенты в его отделении.