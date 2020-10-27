Момент поджога блогером 13-миллионного авто попал на видео 

Российский блогер сжег свою элитную иномарку. Михаил Литвин снял на камеру, как он уничтожил Mercedes-Benz за 13 миллионов рублей. Молодой человек вывез машину в поле, облил бензином и поджег ее. Все это он сделал потому, что не смог починить автомобиль.

В описании к ролику его автор рассказал о том, что Mercedes ломался огромное количество раз, а дилер так и не смог устранить поломку. По всей вероятности, окончательно разочаровавшись в транспортном средстве, блогер решил снять яркое видео с его участием. Опубликованная запись уже получила более 9 миллионов просмотров.