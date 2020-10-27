Акула напала на украинскую семью в Египте 

Египте акула серьезно ранила нескольких украинцев, в результате нападения двенадцатилетний мальчик лишился руки. Об этом сообщается на странице Государственного агентства Украины по развитию туризма в Facebook.

По данным агентства, ребенок до сих пор находится в реанимации, ему предстоит вторая операция.

Нападение произошло во время снорклинга (плавание под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой). Все пострадавшие — члены одной семьи.

«К сожалению, это не первый случай, когда, несмотря на предостережения туроператоров и запреты, туристы покупают экстремальные туры за пределами отеля. Они даже не знают, что для таких туров нужен специальный страховой полис», — подчеркнули в агентстве.

Лечение украинцев взяло на себя правительство Египта, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины остается на связи с родными пострадавших.

В агентстве призвали туристов быть максимально осторожными, заранее знакомиться с правилами безопасности и покупать экстремальные туры только у лицензированных туроператоров.

Как писал «Рамблер», ранее журнал «Популярная механика» рассказал , что акулы стали чаще убивать людей. В Австралии за год зафиксировали семь таких смертей — это намного выше среднего показателя по стране за 50 лет (1,02 смерти в год).

Морской биолог Блейк Чапман заявил, что акулы все чаще начинают воспринимать людей в качестве добычи.