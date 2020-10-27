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Укусивший мужчину аллигатор в Майами попал на видео 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
Аллигатор Элвис укусил экстремала Джона Брая во время их совместного купания. Крокодил подплыл к мужчине и цапнул его за плечо. Тот вовремя среагировал и молниеносно покинул водоем. Опасный момент зафиксировал на камеру приятель героя ролика. Запись опубликовал Telegram-канал Life SHOT.
Брай сообщил, что не держит зла на хищника за то, что ему пришлось прервать водные процедуры. Этот случай, впрочем, не заставил любителя экстремальных развлечений отказаться от подобных рискованных трюков — он намерен снова искупаться вместе с хищником.
Происшествия , Видео
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