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Задержание криминального авторитета Далгата попало на видео 

Алевтина Жаркова 19 минут назад
В Нижегородской области пресечена деятельность этнической преступной группировки, которая занималась вымогательством денежных средств, недвижимости и автомобилей у местных бизнесменов. В ходе проведения совместной спецоперации сотрудники ФСБ и уголовного розыска областного Главка МВД задержали криминального авторитета Далгата Гаджиева по прозвищу «Далгат». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «ОПЕР Слил».
Этим летом в Подмосковье был задержан вор «в законе» по кличке Вася Бандит. 56-летний мужчина подозревается в занятии высшего положения в преступной иерархии — уголовная ответственность за совершение этого преступления была введена в марте 2019 года. Максимальное наказание за него составляет 15 лет лишения свободы.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , МВД
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