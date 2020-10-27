Московская гадалка, обещав "снять порчу", обокрала 87-летнюю пенсионерку на 2 млн рублей, в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Отмечается, что в полицию обратилась пожилая москвичка. Она рассказала, что встретила "целительницу" на выходе из поликлинике, та убедила ее, что все болезни связаны с наведенной порчей. Тогда пенсионерка привела незнакомую женщину к себе в квартиру и согласилась на проведение магического обряда, для которого якобы необходимо было собрать все деньги и ювелирные украшения в один платок, завернуть и положить под подушку, после чего выйти на улицу на полчаса.

Воспользовавшись ситуацией, мошенница похитила сверток и ушла. Пострадавшая обнаружила пропажу только по возвращении домой, ущерб превысил 2 миллиона рублей. На следующий день подозреваемую задержали, похищенные вещи также нашли.

В отношении "гадалки" возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК России "Кража". Как оказалось, ранее обвиняемая уже была судима за аналогичное преступление и провела в местах лишения свободы 2,5 года.