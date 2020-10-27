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Россиянин объел кафе почти на 200 тысяч рублей

Алиса Селезнёва
43 минуты назад
Жителю Красноярска, взломавшему программу с бонусами и бесплатно питавшемуся в ресторанах и кафе города, грозит до двух лет тюрьмы. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Комсомольская правда».
Россиянин объел кафе почти на 200 тысяч рублей
Фото: ТАССТАСС
По словам источника издания, 30-летний житель города взломал специальное приложение на телефон и начислил себе большое количество бонусов, которые можно тратить в кафе, ресторанах и ночных клубах Красноярска.
С июля по декабрь прошлого года он активно тратил бонусы. Так, в суши-баре на Октябрьской он «наел» 62 тысячи рублей, в баре на проспекте Мира сделал заказов на 42 тысячи, а в «Метрополе» - на 29 тысяч. В общей сложности от действий горожанина пострадали полтора десятка заведений на общую сумму 192 тысячи рублей.
Красноярцу грозит до двух лет колонии, а также он должен будет возместить нанесенный ущерб, отмечает газета.
«Рамблер» писал, что ранее в одном из кафе Москвы обокрали украинскую певицу Марию Россинскую. На полу кафе на Тверской улице она оставила икону стоимостью пять тысяч рублей. В какой-то момент 28-летняя артистка отошла от столика, а по возвращении икону не обнаружила.
Происшествия,Комсомольская правда,Красноярск,
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