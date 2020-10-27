Россиянин объел кафе почти на 200 тысяч рублей

Жителю Красноярска , взломавшему программу с бонусами и бесплатно питавшемуся в ресторанах и кафе города, грозит до двух лет тюрьмы. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает «Комсомольская правда».

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По словам источника издания, 30-летний житель города взломал специальное приложение на телефон и начислил себе большое количество бонусов, которые можно тратить в кафе, ресторанах и ночных клубах Красноярска.

С июля по декабрь прошлого года он активно тратил бонусы. Так, в суши-баре на Октябрьской он «наел» 62 тысячи рублей, в баре на проспекте Мира сделал заказов на 42 тысячи, а в «Метрополе» - на 29 тысяч. В общей сложности от действий горожанина пострадали полтора десятка заведений на общую сумму 192 тысячи рублей.

Красноярцу грозит до двух лет колонии, а также он должен будет возместить нанесенный ущерб, отмечает газета.