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Россиянка едва не обменяла квартиру на собаку 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россиянка едва не обменяла квартиру на собаку
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Санкт-Петербурге трое мошенников едва не похитили квартиру у местной жительницы, воспользовавшись ее доверчивостью и любовью к собакам. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Как выяснили следователи, мужчины познакомились с пенсионеркой, втерлись в доверие и рассказали историю об удивительной собаке, которую они якобы готовы были подарить женщине. Любительница животных обрадовалась и согласилась принять подарок. Впоследствии аферисты заявили, что у собаки богатая родословная, поэтому при ее передаче надо подписать ряд документов.
Пенсионерка спокойно подписала бумаги — как стало известно позже, это был договор купли-продажи квартиры. В нем мошенники прописали, что женщина обменяла свое жилье за 3,5 миллиона рублей, получив деньги на руки. Таким образом россиянка почти лишилась квартиры, но завершить аферу не удалось. Незадолго до случившегося женщина подала в Росреестр заявление о том, что без ее присутствия нельзя проводить никаких операций с ее недвижимостью. И когда мошенники пришли регистрировать сделку, документы у них не приняли.
За попытку мошенничества двух мужчин приговорили к условному сроку в 2,9 года, еще одного — к трем годам лишения свободы условно.
Ранее в октябре в Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство в отношении двух граждан, укравших у местной жительницы квартиру оценочной стоимостью около 14 миллионов рублей. Мошенники сделали поддельный паспорт на имя владелицы квартиры и смогли получить правоустанавливающие документы на жилье. После этого они выставили недвижимость на продажу и оформили договор с покупателем.
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Происшествия , Росреестр , Санкт-Петербург
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