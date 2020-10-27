Устроившая скандал в автобусе пенсионерка попала на видео 

Пенсионерка в Екатеринбурге устроила скандал в автобусе. Пассажирка категорически отказывалась надеть индивидуальное средство защиты, обозвав при этом окружающих «масочными идиотами».

Свой поступок пенсионерка аргументировала тем, что «губернатор законов не пишет». Со слов дамы, она еще ни разу не была оштрафована за отсутствие маски на лице.

«Еще раз повторяю. Губернатор не имеет права писать указы. Он исполняющая власть, а не это самое. Не он законы пишет. А вы верите, масочные идиоты», — заявила окружающим пожилая женщина.

Впрочем, после своей тирады пенсионерка все-таки покинула салон транспортного средства.