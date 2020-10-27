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Устроившая скандал в автобусе пенсионерка попала на видео 

Алевтина Жаркова 25 минут назад
Пенсионерка в Екатеринбурге устроила скандал в автобусе. Пассажирка категорически отказывалась надеть индивидуальное средство защиты, обозвав при этом окружающих «масочными идиотами».
Свой поступок пенсионерка аргументировала тем, что «губернатор законов не пишет». Со слов дамы, она еще ни разу не была оштрафована за отсутствие маски на лице.

«Еще раз повторяю. Губернатор не имеет права писать указы. Он исполняющая власть, а не это самое. Не он законы пишет. А вы верите, масочные идиоты», — заявила окружающим пожилая женщина.

Впрочем, после своей тирады пенсионерка все-таки покинула салон транспортного средства.
Напомним, в городе действует масочный режим. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал жителей проявить сознательность и соблюдать его. Сейчас в общественных местах и транспорте Екатеринбурга необходимо носить средства индивидуальной защиты.
Происшествия , Видео , Александр Высокинский
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