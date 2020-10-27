Таксист похитил москвичку и стал облизывать ей грудь

Таксист похитил москвичку, привез к себе домой и стал облизывать ее грудь. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Позавчера 43-летняя жительница столицы отмечала день рождения подруги в одном из баров на Берсеневской набережной. В состоянии сильного алкогольного опьянения она вызвала такси и заснула в автомобиле. Некоторое время спустя женщина проснулась в постели в неизвестной квартире от того, что водитель облизывал ее грудь. Она оттолкнула мужчину, забрала свои вещи и убежала.

После этого москвичка заявила о произошедшем в полицию. Ее сотрудники выяснили, что женщина проснулась в квартире на Авангардной улице в Северном административном округе. В настоящее время они устанавливают причастность к инциденту 31-летнего уроженца Кабардино-Балкарии, который там проживает.

На позапрошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 35-летний ранее судимый таксист из Уфы напал на клиентку, изнасиловал ее и ограбил на юго-западе Москвы. Некоторое время спустя он был задержан. За неделю до этого другой таксист запер 22-летнюю жительницу столицы в машине и в течение нескольких часов заставлял ее себе мастурбировать и унижал, а прохожий, спугнувший таксиста, выхватил у нее из рук айфон и скрылся.