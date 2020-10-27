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«Масочные идиоты»: пенсионерка устроила скандал в автобусе 

Павел Тиунов 59 минут назад
В Екатеринбурге пенсионерка устроила скандал в общественном транспорте после просьбы кондуктора надеть маску, сообщает РЕН ТВ. Пожилая женщина заявила, что постановления губернатора для нее не указ.
Инцидент попал на видео. На записи видно, что пенсионерку всем автобусом пытаются уговорить надеть индивидуальное средство защиты. Ей заявили, что она нарушает постановление губернатора о необходимости соблюдать меры безопасности. Однако пенсионерка в ответ заявила, что глава региона не вправе ей указывать.

«Губернатор законов не пишет, он исполняющий законы», — подчеркнула COVID-диссидентка.

По ее словам, она постоянно передвигается в общественном транспорте без маски, и ее еще ни разу никто не оштрафовал. Уставшие спорить с пенсионеркой пассажиры попросили кондуктора вызвать полицию. Возможная встреча с правоохранителями похоже не входила в планы пенсионерки, и она поспешила ретироваться.

«А вы во все это верите, дураки? Масочные идиоты», — заявила она своим оппонентам напоследок.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появился ролик из Подмосковья, в котором очередная COVID-диссидентка отказавшаяся надевать маску на своего ребенка, застопорила движение автобуса, устроив в салоне скандал. Конфликт между агрессивной пассажиркой и водителем разгорелся после того, как мужчина попросил женщину надеть маску на ребенка. В ответ он услышал в свой адрес грязную брань. В результате водитель отказался ехать дальше, пока его требование не будет выполнено. В перепалку вступили остальные пассажиры, которые не захотели терять время из-за COVID-диссидентки: женщина намеренно опустила свою маску на подбородок, сославшись на собственное «мнение».
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ
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