Порномодель расстреляла грабителей из пистолета

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Опубликовано видео расстрела грабителей порномоделью 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Вооруженные грабители напали на дом порномодели Ансли Пачеко (Ansley Pacheco) в США. Инцидент произошел в начале октября. Злоумышленники ворвались в жилище 26-летней звезды сайта OnlyFans, когда там находилась ее семья — муж и ребенок, а также их друг.
Неизвестные люди вошли в дом с оружием и, угрожая им, требовали денег. Ансли Пачеко в это время была в ванной комнате, она взяла из тумбочки пистолет и вышла навстречу непрошенным гостям. На их требование опустить оружие девушка ответила отказом, после этого преступники открыли по ней огонь. Однако порномодель сумела дать им отпор — она начала стрелять в грабителей, и тем пришлось ретироваться. Они выбежали из дома и скрылись с места преступления на автомобиле. Несмотря на сопротивление, злоумышленники украли 100 тысяч долларов, к счастью, никто из присутствовавших в доме не пострадал.
Происшествия , Видео , Криминал
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