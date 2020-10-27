Порномодель расстреляла грабителей из пистолета

Вооруженные грабители напали на дом порномодели Ансли Пачеко (Ansley Pacheco) в США . Инцидент произошел в начале октября. Злоумышленники ворвались в жилище 26-летней звезды сайта OnlyFans, когда там находилась ее семья — муж и ребенок, а также их друг.

Неизвестные люди вошли в дом с оружием и, угрожая им, требовали денег. Ансли Пачеко в это время была в ванной комнате, она взяла из тумбочки пистолет и вышла навстречу непрошенным гостям. На их требование опустить оружие девушка ответила отказом, после этого преступники открыли по ней огонь. Однако порномодель сумела дать им отпор — она начала стрелять в грабителей, и тем пришлось ретироваться. Они выбежали из дома и скрылись с места преступления на автомобиле. Несмотря на сопротивление, злоумышленники украли 100 тысяч долларов, к счастью, никто из присутствовавших в доме не пострадал.