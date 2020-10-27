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Появилось видео пожара в нацпарке «Земля леопарда» 

Вадим Дроздов 57 минут назад
В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье пожарные и сотрудники МЧС справились с лесным пожаром в условиях сильного ветра, который достигал скорости 14 метров в секунду. В этом парке обитают дальневосточные леопарды и амурские тигры, занесенные в Красную книгу. С огнем боролись с помощью минерализованных полос и вскопанной земле, не давая пламени распространяться на территорию обитания редких животных. Возгорание произошло еще в субботу 24 октября в районе поселка Рязановка. Пламя быстро распространялось из-за наличия большого количества сухой травы, сильного ветра и отсутствия осадков. Огнем было охвачено несколько тысяч гектар территории.
Происшествия , Видео , МЧС
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