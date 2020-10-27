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Россиянка собирала картошку и замерзла насмерть 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка собирала картошку и замерзла насмерть
Фото: pixabay.com
В Ленинградской области пожилая россиянка поехала собирать картошку и замерзла насмерть по пути домой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина пропала еще 18 октября. Она отправилась на поле собирать картошку вместе с соседом, оба были пьяны. Ее приятель вернулся домой один и заявил, что разминулся со своей попутчицей.
Тело россиянки обнаружили спустя восемь дней возле ЛЭП. Как рассказал ее сын, ее нашли в двух с половиной километрах от овощного поля. Во время ночевки она снимала куртку. Следов насилия на теле не замечено.
В январе два родственника в разное время умерли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них замерз ночью на улице, второй — по пути на его похороны.
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