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Пожар на бывшем заводе «Серп и молот» локализован

Вечерняя Москваиещё 5
46 минут назад
Возгорание на территории бывшего завода «Серп и молот» в Москве по состоянию на 22:50 по московскому времени 26 октября локализовано.
Пожар на бывшем заводе «Серп и молот» локализован
Фото: TwitterTwitter
Об этом сообщается на официальном сайте столичного главка Министерства чрезвычайных ситуаций.
Ранее МЧС России сообщало, что к ликвидации пожара на территории бывшего завода на улице Золоторожский Вал привлечены 40 человек. Огонь распространился по трехэтажному неэксплуатируемому зданию.
Происшествия,МЧС,Москва,
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