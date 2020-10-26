Депутата и полицейского избили на остановке

По словам собеседника агентства, он стал спасаться бегством от пьяной компании, его спас водитель маршрутки, который притормозил рядом.

По словам Халикова, вскоре к остановке подъехали полицейские, и он решил вернуться. В это время пьяная компания напала на одного из сотрудников полиции, и депутат начал вести онлайн-трансляцию в соцсети. При этом, сказал собеседник агентства, один из нетрезвых мужчин ударил его по голове. Видео драки опубликовано в группе "ROAD HELP Волжский".