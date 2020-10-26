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В Волгоградской области пьяная компания избила депутата и полицейского

РИА Новости
42 минуты назад
Депутат Волжского городской думы (Волгоградская область) Роман Халиков сообщил РИА Новости, что пьяная компания молодых людей напала на него и избила полицейского.
Депутата и полицейского избили на остановке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщил Халиков, он является не только депутатом Волжской городской думы от фракции КПРФ, но и основателем группы "ROAD HELP Волжский" в соцсети "Вконтакте", которая помогает автомобилистам, попавшим в неприятные ситуации. Утром в субботу к нему обратился один из участников группы и сообщил, что на одной из остановок в Волжском ходит пьяный мужчина с топором. По словам Халикова, он вызвал полицию и сразу поехал на место.
"По приезде мужик не нашелся сначала, но потом мы его увидели, он шел без топора. Потом подошла женщина и начала кричать, а затем из подворотни выскочили трое или четверо пьяных парней, они кинулись на меня", - рассказал Халиков.
По словам собеседника агентства, он стал спасаться бегством от пьяной компании, его спас водитель маршрутки, который притормозил рядом.
По словам Халикова, вскоре к остановке подъехали полицейские, и он решил вернуться. В это время пьяная компания напала на одного из сотрудников полиции, и депутат начал вести онлайн-трансляцию в соцсети. При этом, сказал собеседник агентства, один из нетрезвых мужчин ударил его по голове. Видео драки опубликовано в группе "ROAD HELP Волжский".
Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова, 25 октября в полицию Волжского действительно поступило сообщение о правонарушении на улице, когда наряд полиции прибыл на место, один из мужчин нанес полицейскому удар головой в лицо. Напавшего доставили в отдел, также все участники драки установлены.
"Двое мужчин и две женщины привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Собранные в отношении одного из мужчин материалы направлены в органы следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти", - сообщила Смольянинова.
По ее словам, по факту причинения телесных повреждений Халикову проводится проверка.
Происшествия,Роман Халиков,КПРФ,СКР,РИА Новости,Волгоградская Область,
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