Депутата и полицейского избили на остановке

"По приезде мужик не нашелся сначала, но потом мы его увидели, он шел без топора. Потом подошла женщина и начала кричать, а затем из подворотни выскочили трое или четверо пьяных парней, они кинулись на меня", - рассказал Халиков.
"Двое мужчин и две женщины привлечены к ответственности за мелкое хулиганство. Собранные в отношении одного из мужчин материалы направлены в органы следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти", - сообщила Смольянинова.